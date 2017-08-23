Поросенок-мутант с мордой шимпанзе всколыхнул сеть: опубликовано видео
Животное появилось на свет с одним глазом
В провинции Пинар-дель-Рио на Кубе родился поросенок-мутант, который напугал местных жителей, а также специалистов, сообщает The Sun.
Видео: Youtube
Животное коричневого цвета появилось на свет с одним глазом, а также мордой и ушами, похожими на шимпанзе.
Девять "братьев и сестер" необычного поросенка родились абсолютно здоровыми. Ветеринары уже пытаются установить, из-за чего произошла эта мутация.
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