Поросенок-мутант с мордой шимпанзе всколыхнул сеть: опубликовано видео

Сегодня, 16:27

Животное появилось на свет с одним глазом

Поросенок родился мутантом. Фото: pixabay.com
Поросенок родился мутантом. Фото: pixabay.com

В провинции Пинар-дель-Рио на Кубе родился поросенок-мутант, который напугал местных жителей, а также специалистов, сообщает The Sun.

Видео: Youtube

Животное коричневого цвета появилось на свет с одним глазом, а также мордой и ушами, похожими на шимпанзе.

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Девять "братьев и сестер" необычного поросенка родились абсолютно здоровыми. Ветеринары уже пытаются установить, из-за чего произошла эта мутация.
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