Поросенок-мутант с мордой шимпанзе всколыхнул сеть: опубликовано видео

Животное появилось на свет с одним глазом

В провинции Пинар-дель-Рио на Кубе родился поросенок-мутант, который напугал местных жителей, а также специалистов, сообщает The Sun.

Видео: Youtube

Животное коричневого цвета появилось на свет с одним глазом, а также мордой и ушами, похожими на шимпанзе.

Девять "братьев и сестер" необычного поросенка родились абсолютно здоровыми. Ветеринары уже пытаются установить, из-за чего произошла эта мутация.