Пикап на полной скорости влетел в салон автобуса с людьми (видео)
Камеры зафиксировали, как машина пробила стенку автобуса и разбросала пассажиров по салону
В американских Сиракузах, штат Нью-Йорк, произошло резонансное ДТП с участием фургона-пикапа и пассажирского автобуса. Грузовик на полной скорости врезался в автобус, пробил обшивку и передними колесами въехал в салон автобуса.
В результате этой аварии только несколько пассажиров получили незначительные травмы, а у водителя транспорта травмирована грудная клетка. А вот 82-летний водитель пикапа вообще не пострадал.
По словам правоохранителей, водитель фургона на перекрестке пытался избежать аварии, поэтому повернул налево и съехал с дороги на траву, которая разделяла пути, и, проехав этот участок, столкнулся с автобусом, который остановился на красный свет.
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