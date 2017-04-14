Продавец танка, в котором нашли золотые слитки: Невыносимо думать, что я сидел на золотом прииске

23-летний Джо Хьюэз просит коллекционера, купившего у него советский танк Т-54 с золотом в топливном баке, выставить ему пинту пива

Англичанин Джо Хьюэз, который продал советский танк Т-54 на аукционе eBay, не зная о спрятанных в топливном баке золотых слитках, попросил покупателя, коллекционера военной техники Ника Мида, купить ему пива в благодарность. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на таблоид The Sun.

Продажа танка принесла 23-летнему механику Хьюэзу 30 тысяч фунтов стерлингов, в то время как новый владелец может получить около 2 млн фунтов стерлингов за 25 кг золота, найденных в баке. Джо сказал, что не разочарован сделкой, но добавил, что ему "невыносимо думать, как он месяцами буквально сидел на золотом прииске".

Танк принадлежал вооруженным силам Ирака. Купивший его коллекционер Ник Мид подозревал, что в топливном баке могло находиться оружие и вскрыл его. Внутри оказались пять крупных золотых слитков.

О своей находке он сообщил в полицию. Правоохранители забрали слитки, оставив Миду расписку.

Ранее сообщалось, что коллекционер нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54.