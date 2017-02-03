Прохожие спасли провалившегося под лед лося с помощью топора (видео)

Сегодня, 17:30

Рискуя провалится под лед семейная пара прорубила дорогу к спасению для погибающего животного


На YouTube появилось видео, снятое, по всей видимости, в Швеции, на котором местные жители спасают упавшего в полынью лося. Женщина и двое мужчин катаются на коньках по замерзшему озеру и вдруг недалеко от берега видят лося, который провалился под лед и не может выбраться.

Женщина с помощью топора начинает пробивать "дорожку" в сторону берега, чтобы животному было легче выбраться на сушу. Затем мужчина, снимающий все это на камеру, начинает издавать странные звуки, чтобы привлечь внимание лося, но тот к тому моменту так устал, что решает прилечь на лед и немного отдохнуть.

Все заканчивается благополучно: лось с трудом, но все-таки выбирается на берег и уходит в лес, а его спасители с улыбкой провожают его взглядом.

 
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