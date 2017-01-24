Прыгнувший в лодку аллигатор едва не утопил туристов (видео)

Сегодня, 19:00

Турист в шутку спросил у друзей, могут ли они дотронуться до аллигатора и после этого он прыгнул на людей


Курьезный инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в американском штате Флорида. У туристов, путешествовавших по реке на лодке, сломался мотор. Они пристали к берегу, где сидел большой аллигатор. Внезапно хищник прыгнул на борт судна, устроив панику среди людей, сообщает Huffington Post.

По словам Тайлора Хиндри, приехавшего с друзьями во Флориду из Миссури, он и его спутники сразу испугались лежавшего на берегу крокодила.

"Мотор заглох, и нам не оставалось ничего другого, кроме как пришвартоваться у ближайшей пристани. Я в шутку спросил у друзей, хватит ли им духу дотронуться до аллигатора. И сразу после этих слов он прыгнул на нас", — рассказал турист.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как шокированные отдыхающие спешно покидают лодку, которую "захватил" крокодил.


 
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