Прыгнувший в лодку аллигатор едва не утопил туристов (видео)

Курьезный инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в американском штате Флорида. У туристов, путешествовавших по реке на лодке, сломался мотор. Они пристали к берегу, где сидел большой аллигатор. Внезапно хищник прыгнул на борт судна, устроив панику среди людей, сообщает Huffington Post.



По словам Тайлора Хиндри, приехавшего с друзьями во Флориду из Миссури, он и его спутники сразу испугались лежавшего на берегу крокодила.



"Мотор заглох, и нам не оставалось ничего другого, кроме как пришвартоваться у ближайшей пристани. Я в шутку спросил у друзей, хватит ли им духу дотронуться до аллигатора. И сразу после этих слов он прыгнул на нас", — рассказал турист.



На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как шокированные отдыхающие спешно покидают лодку, которую "захватил" крокодил.





