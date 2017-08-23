"Пусть не сует руки": свирепая черепаха до крови укусила мужчину (видео)

Житель Канады на собственном опыте убедился, что каймановые (или кусающиеся) черепахи не просто так носят свое название.

Видео: Youtube

Автор ролика решил потрогать животное травинкой. Черепахе это не понравилось. Она подпрыгнула и укусила обидчика за руку. На записи, которая уже "насобирала" несколько тысяч просмотров в сети, видно, что у парня потекла кровь.

"Пусть не сует руки, куда не просят", пишут люди в комментариях.

Напомним, в сети недавно появился видеоролик с "солнечным затмением", сделанным при помощи пары мопсов