"Пусть не сует руки": свирепая черепаха до крови укусила мужчину (видео)
Автор ролика решил потревожить животное с помощью травинки
Житель Канады на собственном опыте убедился, что каймановые (или кусающиеся) черепахи не просто так носят свое название.
Видео: Youtube
Автор ролика решил потрогать животное травинкой. Черепахе это не понравилось. Она подпрыгнула и укусила обидчика за руку. На записи, которая уже "насобирала" несколько тысяч просмотров в сети, видно, что у парня потекла кровь.
"Пусть не сует руки, куда не просят", пишут люди в комментариях.
Напомним, в сети недавно появился видеоролик с "солнечным затмением", сделанным при помощи пары мопсов
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