"Пусть не сует руки": свирепая черепаха до крови укусила мужчину (видео)

Сегодня, 15:24

Автор ролика решил потревожить животное с помощью травинки

Ролик &quot;насобирал&quot; несколько тысяч просмотров в сети. Фото: flickr.com
Ролик "насобирал" несколько тысяч просмотров в сети. Фото: flickr.com

Житель Канады на собственном опыте убедился, что каймановые (или кусающиеся) черепахи не просто так носят свое название.

Видео: Youtube

Автор ролика решил потрогать животное травинкой. Черепахе это не понравилось. Она подпрыгнула и укусила обидчика за руку. На записи, которая уже "насобирала" несколько тысяч просмотров в сети, видно, что у парня потекла кровь.

"Пусть не сует руки, куда не просят", пишут люди в комментариях. 

Напомним, в сети недавно появился видеоролик с "солнечным затмением", сделанным при помощи пары мопсов
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