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Путина и Трампа превратили в аниме-няшек (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/7_main.1484868023.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/7_tn.1484868023.jpg Невероятное Китайский фоторедактор Meitu превращает пользователей в аниме-персонажей

Путина и Трампа превратили в аниме-няшек (фото)

Сегодня, 05:38

Китайский фоторедактор Meitu превращает пользователей в аниме-персонажей

В начале января 2017 года китайский популярный фоторедактор Meitu (у которого есть версии и для iOS, и для Android) получил новую функцию "Hand-drawn selfies", позволяющую в одно нажатие превратить людей на снимках в персонажей аниме-мультфильмов. Приложение сужает лицо и увеличивает на фотографии глаза, делая пользователя больше похожим на персонажа аниме-мультфильмов. Оно позволяет настраивать "уровень красоты" и эффектов, а также добавляет новый фон, – пишет TJ.

На выбор пользователю дается несколько основных стилей: "Ангельский", "Цветочный", "Сказочный", "Новогодний", "Русалка" и "Баронесса". Измененным снимком можно сразу же поделиться в Инстаграме или Фейсбуке. 

Из-за новой функции обработки приложение получало большую популярность на Западе. По информации International Business Times, каждый месяц пользователи загружают в него более шести миллиардов снимков.

Кроме того, пользователи публикут не только свои фотографии: с помощью Meitu начали обрабатывать снимки животных, актеров и политиков. Больше всего "досталось" избранному президенту США Дональду Трампу, а также президенту РФ Владимиру Путину. Не пощадили и главу КНДР Ким Чен Ына.

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