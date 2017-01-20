Путина и Трампа превратили в аниме-няшек (фото)

В начале января 2017 года китайский популярный фоторедактор Meitu (у которого есть версии и для iOS, и для Android) получил новую функцию "Hand-drawn selfies", позволяющую в одно нажатие превратить людей на снимках в персонажей аниме-мультфильмов. Приложение сужает лицо и увеличивает на фотографии глаза, делая пользователя больше похожим на персонажа аниме-мультфильмов. Оно позволяет настраивать "уровень красоты" и эффектов, а также добавляет новый фон, – пишет TJ.

На выбор пользователю дается несколько основных стилей: "Ангельский", "Цветочный", "Сказочный", "Новогодний", "Русалка" и "Баронесса". Измененным снимком можно сразу же поделиться в Инстаграме или Фейсбуке.

Из-за новой функции обработки приложение получало большую популярность на Западе. По информации International Business Times, каждый месяц пользователи загружают в него более шести миллиардов снимков.

Кроме того, пользователи публикут не только свои фотографии: с помощью Meitu начали обрабатывать снимки животных, актеров и политиков. Больше всего "досталось" избранному президенту США Дональду Трампу, а также президенту РФ Владимиру Путину. Не пощадили и главу КНДР Ким Чен Ына.