Разведенный мужчина создал семью с семью секс-куклами

Сегодня, 17:30

58-летний мужчина не использует свои игрушки для секса, а ухаживает за ними и наряжает


Житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами. Об этом пишет Daily Mail.

В 2004 году Ли Чэнь (Li Chen) развелся с женой и взял на себя обязанности по воспитанию их общего сына. Первую игрушку он приобрел спустя 10 лет, чтобы справиться с одиночеством.

За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для кукол более  четырнадцати тысяч долларов. Отмечается, что 58-летний мужчина не использует свои игрушки для секса, а ухаживает за ними и наряжает. Издание подчеркивает, что Ли Чэнь воспринимает манекены как своих дочерей. Он также устраивает для них праздники и снимает музыкальные видео.

Daily Mail уточняет, что пять кукол, одну из который Чэнь подарил своему сыну на 18-летие, он приобрел сам. Еще две достались ему от друзей, которые женились и были вынуждены отказаться от силиконовых подруг. В будущем году "семья" может пополниться еще семью куклами из-за переезда приятеля Чэня.

Чэнь планирует начать собственный бизнес по дизайну костюмов для силиконовых игрушек. "Эти куклы прекрасны. Они объединяют в себе лучшие женские качества", — сказал он.



 



 
видео, семья, куклы, игрушки, китаец, в Китае, секс-игрушки

Вы сейчас просматриваете новость "Разведенный мужчина создал семью с семью секс-куклами". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Секс-кукла вызвала скандал в правительстве Чили. Фото: biobiochile.cl

Секс-кукла вызвала скандал в правительстве Чили

15 Декабря 2016, 11:09

Чилийского министра экономики обвинили в сексизме и женоненавистничестве

Звезды

Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Дженнифер Энистон пошутила про секс-игрушки перед детьми

28 Ноября 2016, 02:26

Звезда также удивила откровением о том, что никто из ее коллег по сериалу "Друзья" не любил песню "I’ll Be There For You"

Куда пойти

Из 75 кукол выберут красивых. Фото: facebook.com

В Киеве пройдет первый конкурс красоты среди кукол

21 Октября 2016, 09:19

Посетители увидят более двух тысяч кукол, мишек Тедди и авторских игрушек

Звезды

Эшли Хрэм выглядит отлично. Фото: AFP

Пышнотелая Эшли Грэм стала прототипом новой куклы Барби

16 Ноября 2016, 11:09

Модель просила снабдить игрушку целлюлитом для правдоподобности, но производители ответили, что это технически невозможно

Звезды

Наталья Водянова. Фото: Instagram

Наталья Водянова снялась для глянца в образе куклы Барби (фото)

16 Ноября 2016, 15:30

Водянова позирует в шубе и платье от Louis Vuitton

Общество

Женщина не была готова к таким инновациям. Фото: instagram.com/ildeltadivenere

Шпионский вибратор: американка судится из-за секс-игрушки с камерой

27 Сентября 2016, 16:14

В вибраторе были предусмотрены дополнительные смарт-функции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования