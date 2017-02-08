Разведенный мужчина создал семью с семью секс-куклами

58-летний мужчина не использует свои игрушки для секса, а ухаживает за ними и наряжает

Житель китайской провинции Гуйчжоу начал жить с семью секс-куклами. Об этом пишет Daily Mail.

В 2004 году Ли Чэнь (Li Chen) развелся с женой и взял на себя обязанности по воспитанию их общего сына. Первую игрушку он приобрел спустя 10 лет, чтобы справиться с одиночеством.



За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для кукол более четырнадцати тысяч долларов. Отмечается, что 58-летний мужчина не использует свои игрушки для секса, а ухаживает за ними и наряжает. Издание подчеркивает, что Ли Чэнь воспринимает манекены как своих дочерей. Он также устраивает для них праздники и снимает музыкальные видео.

Daily Mail уточняет, что пять кукол, одну из который Чэнь подарил своему сыну на 18-летие, он приобрел сам. Еще две достались ему от друзей, которые женились и были вынуждены отказаться от силиконовых подруг. В будущем году "семья" может пополниться еще семью куклами из-за переезда приятеля Чэня.

Чэнь планирует начать собственный бизнес по дизайну костюмов для силиконовых игрушек. "Эти куклы прекрасны. Они объединяют в себе лучшие женские качества", — сказал он.











