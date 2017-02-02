Разъяренная зебра атаковала сотрудника зоопарка (видео)

Посетителями зоопарка засняли на мобильный телефон, как животное схватило мужчину и утащило в кусты

Драматическая инцидент произошёл в Сафари-парке в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун Южного Китая.

Сотрудник зоопарка подвергся нападению зебры, животное зубами вцепилось в руку мужчины и протащило его через весь вольер.

На видео опубликованном в сети можно увидеть, как человек спотыкается и падает на землю, в то время как животное тянет его за собой, а другие сотрудники зоопарка бегут за зеброй с палками, пытаясь спасти своего коллегу.



