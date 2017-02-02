Разъяренная зебра атаковала сотрудника зоопарка (видео)
Посетителями зоопарка засняли на мобильный телефон, как животное схватило мужчину и утащило в кусты
Драматическая инцидент произошёл в Сафари-парке в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун Южного Китая.
Сотрудник зоопарка подвергся нападению зебры, животное зубами вцепилось в руку мужчины и протащило его через весь вольер.
На видео опубликованном в сети можно увидеть, как человек спотыкается и падает на землю, в то время как животное тянет его за собой, а другие сотрудники зоопарка бегут за зеброй с палками, пытаясь спасти своего коллегу.
Вы сейчас просматриваете новость "Разъяренная зебра атаковала сотрудника зоопарка (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии