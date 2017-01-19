Разъяренный кенгуру пытался разбить окна, чтобы ворваться в дом (видео)
Животное напугало хозяйку дома в Австралии
В Сети появились страшные кадры из Австралии, на которых кенгуру пытается выбить окна в одном из жилых домов в пригороде. Испуганная хозяйка сняла происходящее на видео, на котором отчетливо видно, как кенгуру совершает мощные удары. Чем закончилось нападение, неизвестно, ролик обрывается на криках женщины, – пишет "Лайф".
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