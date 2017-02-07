Редкое видео: тысячи анчоусов формируют "торнадо" под водой (видео)

Сегодня, 12:07

Маленькие рыбки пытаются сделать вид, что они больше и крупнее, чем хищник, который ими питается


На канале BBC Earth в популярном видеохостинге Youtube появилось видео того, как анчоусы спасаются от стаи акул. Рыбы образуют "торнадо", чтобы избежать фатальной встречи с хищниками.

Такой вид защиты получил название Bait-ball , что в переводе дословно означает "приманка-клубок". Рыбы используют его для того, чтобы отпугнуть хищников. Однако это не всегда срабатывает, так как некоторые акулы разбивают стройные ряды рыб и все равно охотятся на них.

 
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