Редкое видео: тысячи анчоусов формируют "торнадо" под водой (видео)
Маленькие рыбки пытаются сделать вид, что они больше и крупнее, чем хищник, который ими питается
На канале BBC Earth в популярном видеохостинге Youtube появилось видео того, как анчоусы спасаются от стаи акул. Рыбы образуют "торнадо", чтобы избежать фатальной встречи с хищниками.
Такой вид защиты получил название Bait-ball , что в переводе дословно означает "приманка-клубок". Рыбы используют его для того, чтобы отпугнуть хищников. Однако это не всегда срабатывает, так как некоторые акулы разбивают стройные ряды рыб и все равно охотятся на них.
Вы сейчас просматриваете новость "Редкое видео: тысячи анчоусов формируют "торнадо" под водой (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии