Редкое видео: тысячи анчоусов формируют "торнадо" под водой (видео)

На канале BBC Earth в популярном видеохостинге Youtube появилось видео того, как анчоусы спасаются от стаи акул. Рыбы образуют "торнадо", чтобы избежать фатальной встречи с хищниками.



Такой вид защиты получил название Bait-ball , что в переводе дословно означает "приманка-клубок". Рыбы используют его для того, чтобы отпугнуть хищников. Однако это не всегда срабатывает, так как некоторые акулы разбивают стройные ряды рыб и все равно охотятся на них.



