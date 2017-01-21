Россиянка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами (видео)

Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева из российского Иркутска сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами и несколько метров тащила их по рельсам. Общий вес груза составил около 42 тонн, – передает TJ.

Журналистам она рассказала, что тренируется в трамвайном депо, а своей целью считает мировой рекорд и Книгу рекордов Гиннесса.

Летом 2016 года Кошелева сдвинула с места вертолет Ми-8 весом 8,6 тонны. В ее планах — самолет и океанский лайнер, и летом 2017 года спортсменка планирует начать тренировки на воде.