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Россиянка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/10_main.1485027715.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/10_tn.1485027715.jpg Невероятное Мечта спортсменки — сдвинуть самолет и океанский лайнер

Россиянка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами (видео)

Сегодня, 22:05

Мечта спортсменки — сдвинуть самолет и океанский лайнер


Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева из российского Иркутска сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами и несколько метров тащила их по рельсам. Общий вес груза составил около 42 тонн, – передает TJ.

Журналистам она рассказала, что тренируется в трамвайном депо, а своей целью считает мировой рекорд и Книгу рекордов Гиннесса.

Летом 2016 года Кошелева сдвинула с места вертолет Ми-8 весом 8,6 тонны. В ее планах — самолет и океанский лайнер, и летом 2017 года спортсменка планирует начать тренировки на воде.
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