Румынская художница рисует картины менструальной кровью

Румынская художница Тими Пал нарисовала на холсте своего будущего ребенка при помощи пальцев, тампонов и собственной менструальной крови. Полотно создавалось на протяжении 9 месяцев и состоит из 9 отдельных частей, которые собираются в одну, – пишет "Лайф".

Готовая работа получила название "Дневник моего периода". На холсте изображен нерожденный ребенок в утробе матери.

Написать такую картину девушку вдохновил собственный менструальный цикл. "Менструальный цикл вдохновил меня родить нечто такое, что имеет биологический конец, и в тоже время является началом чего-то нового", — говорит художница.

"Я чувствую, что эта работа несет определенную миссию. Надеюсь, что зрители тоже смогут почувствовать, как "живёт" это маленькое существо на полотне", – говорит Тими Пал.