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Румынская художница рисует картины менструальной кровью http://www.segodnya.ua/img/article/7870/80_main.1484100716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/80_tn.1484100716.jpg Невероятное На холсте изображен нерожденный ребенок в утробе матери

Румынская художница рисует картины менструальной кровью

Сегодня, 03:31

На холсте изображен нерожденный ребенок в утробе матери

Автопортрет нарисован в той же технике
Автопортрет нарисован в той же технике

Румынская художница Тими Пал нарисовала на холсте своего будущего ребенка при помощи пальцев, тампонов и собственной менструальной крови. Полотно создавалось на протяжении 9 месяцев и состоит из 9 отдельных частей, которые собираются в одну, – пишет "Лайф".

Готовая работа получила название "Дневник моего периода". На холсте изображен нерожденный ребенок в утробе матери.

Написать такую картину девушку вдохновил собственный менструальный цикл. "Менструальный цикл вдохновил меня родить нечто такое, что имеет биологический конец, и в тоже время является началом чего-то нового", — говорит художница.

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"Я чувствую, что эта работа несет определенную миссию. Надеюсь, что зрители тоже смогут почувствовать, как "живёт" это маленькое существо на полотне", – говорит Тими Пал.

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