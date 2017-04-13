Рыжий кот упал в вентшахту многоэтажки и провел в заточении несколько дней

Сегодня, 17:34

Прогуливавшийся по крыше дома кот провалился в 30-метровую шахту вентиляции


Операцию по спасению кота провели сегодня спасатели из белорусского Бреста. Скорее всего рыжий путешественник прогуливался по крышам многоэтажек и упал в одну из вентиляционных шахт. В заточении животное провело несколько суток, громко мяукая.

В результате сотрудники белорусского МЧС вырезали небольшое отверстие в квартире на первом этаже, что позволило пленнику выбраться на свободу.
 
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