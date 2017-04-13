Рыжий кот упал в вентшахту многоэтажки и провел в заточении несколько дней
Прогуливавшийся по крыше дома кот провалился в 30-метровую шахту вентиляции
Операцию по спасению кота провели сегодня спасатели из белорусского Бреста. Скорее всего рыжий путешественник прогуливался по крышам многоэтажек и упал в одну из вентиляционных шахт. В заточении животное провело несколько суток, громко мяукая.
В результате сотрудники белорусского МЧС вырезали небольшое отверстие в квартире на первом этаже, что позволило пленнику выбраться на свободу.
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