Рыжий кот упал в вентшахту многоэтажки и провел в заточении несколько дней

Операцию по спасению кота провели сегодня спасатели из белорусского Бреста. Скорее всего рыжий путешественник прогуливался по крышам многоэтажек и упал в одну из вентиляционных шахт. В заточении животное провело несколько суток, громко мяукая.

В результате сотрудники белорусского МЧС вырезали небольшое отверстие в квартире на первом этаже, что позволило пленнику выбраться на свободу.

