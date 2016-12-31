Самые невероятные новогодние елки по всему миру (фото)

Некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом

До Нового года остались считанные часы, большинство украинцев уже успели установить в своих домах елки, но все же представляем вашему вниманию мировую подборку вечнозеленых деревьев, из которой можно почерпнуть идею для своей "колючей красотки".

Если у кого-то не хватает фантазии оригинально нарядить свою елку, можно подобрать вариант из фотоподборки по материалам ресурса Funtema.

Стоит отметить, что некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом.

Также можно посмотреть ТОП-10 лучших новогодних елок Украины. Как оказалось, самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве.

Предлагаем сравнить украинские елки с вечнозелеными аналогами у разных знаменитостей, которые решили попозировать на фоне своих красавиц в преддверии праздников.