Самые невероятные новогодние елки по всему миру (фото)
Некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом
До Нового года остались считанные часы, большинство украинцев уже успели установить в своих домах елки, но все же представляем вашему вниманию мировую подборку вечнозеленых деревьев, из которой можно почерпнуть идею для своей "колючей красотки".
Если у кого-то не хватает фантазии оригинально нарядить свою елку, можно подобрать вариант из фотоподборки по материалам ресурса Funtema.
Стоит отметить, что некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом.
Также можно посмотреть ТОП-10 лучших новогодних елок Украины. Как оказалось, самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве.
Предлагаем сравнить украинские елки с вечнозелеными аналогами у разных знаменитостей, которые решили попозировать на фоне своих красавиц в преддверии праздников.
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