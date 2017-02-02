Самый большой в мире самолет-цистерна: вид на пожар из кабины (видео)

Сегодня, 07:46

"Глобальный супертанкер" тушит пожары по всему миру


Массивный Боинг 747 прошел довольно тяжелый процесс одобрения, и первым его заданием стало тушение пожара в Израиле. На видео можно увидеть, как пилоты маневрируют над бушующим огненным адом в Чили.

Цепь из более 100 лесных пожаров захватила большую часть центрального и южного Чили. Пожары бушуют уже две недели, и несколько стран объединились в международном ответе кризису.

"Глобальный Супертанкер" действует из Сантьяго и переносит до 20 тысяч галлонов жидкости, подавая ее на огонь под большим давлением. Вместе с российским пожарным самолетом ИЛ-76 они борются с огромным пожаром, который уже уничтожил более 2000 домов и забрал 11 жизней.
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