Самый большой в мире самолет-цистерна: вид на пожар из кабины (видео)

Массивный Боинг 747 прошел довольно тяжелый процесс одобрения, и первым его заданием стало тушение пожара в Израиле. На видео можно увидеть, как пилоты маневрируют над бушующим огненным адом в Чили.

Цепь из более 100 лесных пожаров захватила большую часть центрального и южного Чили. Пожары бушуют уже две недели, и несколько стран объединились в международном ответе кризису.

"Глобальный Супертанкер" действует из Сантьяго и переносит до 20 тысяч галлонов жидкости, подавая ее на огонь под большим давлением. Вместе с российским пожарным самолетом ИЛ-76 они борются с огромным пожаром, который уже уничтожил более 2000 домов и забрал 11 жизней.