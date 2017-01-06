Шокирующее фото: голову мужчины проткнула стрела для подводной охоты (фото)

Вирусным в социальных сетях стало фото мужчины, которого доставили в больницу после неудачной подводной рыбалки на Багамских островах.



Мужчина находился в сознании, не смотря на то, что его голову насквозь проткнула металлическая стрела для ружья, с помощью которого охотятся рыбаки-подводники.







Через некоторое время семья пострадавшего опубликовала новое фото, судя по которому любитель подводной охоты чувствует себя после медицинской помощи вполне нормально.



