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Шокирующее фото: голову мужчины проткнула стрела для подводной охоты (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/68_main.1483698171.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/68_tn.1483698171.jpg Невероятное Рыбака-подводника доставили в больницу с огромным металлическим стержнем, который пронзил его голову насквозь

Шокирующее фото: голову мужчины проткнула стрела для подводной охоты (фото)

Сегодня, 12:18

Рыбака-подводника доставили в больницу с огромным металлическим стержнем, который пронзил его голову насквозь

Врачи отметили, что мужчина погиб бы, если стрела вошла бы на несколько сантиметров выше. Фото: соцсети
Врачи отметили, что мужчина погиб бы, если стрела вошла бы на несколько сантиметров выше. Фото: соцсети

Вирусным в социальных сетях стало фото мужчины, которого доставили в больницу после неудачной подводной рыбалки на Багамских островах. 

Мужчина находился в сознании, не смотря на то, что его голову насквозь проткнула металлическая стрела для ружья, с помощью которого охотятся рыбаки-подводники.

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Через некоторое время семья пострадавшего опубликовала новое фото, судя по которому любитель подводной охоты чувствует себя после медицинской помощи вполне нормально.

 
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