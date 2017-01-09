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Скандал в инстаграме: читатели разоблачили фальшивую стюардессу-путешественницу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/20_main.1483904903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/20_tn.1483904903.jpg Невероятное Популярная тайская блогерша-стюардесса Лоуктарн Тича оказалась вовсе не стюардессой, а снимки она воровала, вставляя в них свое изображение

Скандал в инстаграме: читатели разоблачили фальшивую стюардессу-путешественницу (фото)

Сегодня, 06:05

Популярная тайская блогерша-стюардесса Лоуктарн Тича оказалась вовсе не стюардессой, а снимки она воровала, вставляя в них свое изображение

Дотошные интернет-пользователи сумели найти оригинал - на нем изображен салон самолета, но никакой девушки-стюардессы на его фоне нет
Дотошные интернет-пользователи сумели найти оригинал - на нем изображен салон самолета, но никакой девушки-стюардессы на его фоне нет

Любите читать блогеров-путешественников, и рассматривать их фотографии, сделанные в экзотических уголках мира? Будьте осторожны! Некоторые из них только притворяются путешественниками. На самом деле они – всего лишь мастера фотошопа, подделывающие снимки из поездок. На днях в инстаграме разразился скандал: популярная тайская блогерша-стюардесса Лоуктарн Тича оказалась вовсе не стюардессой, а снимки она воровала, вставляя в них свое изображение, – сообщает fishki.net.

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Девушка, представлявшаяся как стюардесса из Таиланда по имени Лоуктран Тича, имела популярный аккаунт в инстаграме, у которого было около 150 тысяч читателей. Тича рассказывала о своих поездках по всему миру, публикуя свои снимки в окружении самых потрясающих и экзотических пейзажей планеты – от заснеженных лесов Финляндии до тропических морей. Весь мир восторгался и завидовал. Увы, как оказалось, девушка просто брала снимки других фотографов и вставляла туда собственное изображение с помощью фотошопа, естественно, забывая указывать имена настоящих авторов.

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Правда всплыла, как это обычно бывает, совершенно случайно. Для очередного рассказа о своем "путешествии" Лоуктран Тича использовала снимок, сделанный финским пейзажным фотографом Тииной Терманен. Представители финского посольства в Бангкоке заметили подмену и не преминули пошутить над незадачливой блоггершей на официальной странице посольства в фейсбуке. "Северное сияние в Финляндии настолько прекрасно, что многие просто-таки изо всех сил мечтают увидеть его", – написали посольские работники, рассказав, откуда Лоуктран Тича взяла свою фотографию.

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Новость с быстротой молнии облетела интернет. Пораженные пользователи стали разыскивать первоисточники всех фотографий, опубликованных в инстаграме Лоуктран Тича. И их стало находиться все больше и больше.

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В конце концов, оказалось, что все фотографии о якобы своих "путешествиях" блогерша брала из интернета, вставляя туда свои фотографии.

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Блогеры действовали как настоящие сыщики, отыскивая оригиналы снимков. Эту фотографию, к примеру, удалось идентифицировать, проанализировав форму облаков над цветными горами.

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Даже фото на фоне салона самолета авиакомпании Emirates, где якобы работала Лоуктран Тича, оказалась подделкой.

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Дотошные интернет-пользователи сумели найти оригинал – на нем изображен салон самолета, но никакой девушки-стюардессы на его фоне нет. Так что бывшие читатели блога "стюардессы-путешественницы" задались вопросом: а была ли девушка? Понятно, что свои путешествия Лоуктран Тича целиком и полностью выдумала, но была ли она стюардессой? И вообще – существует ли автор блога на самом деле? Быть может, и свой образ, которым любовались 150 тысяч читателей, она где-то стащила? Впрочем, это вряд ли – дотошные пользователи наверняка бы до этого докопались. В любом случае, об этом уже вряд ли кто-то узнает – Лоуктран Тича полностью удалила свою страницу в инстаграме.

Фото: static.boredpanda.com
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