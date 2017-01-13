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"Сладенький Трамп": в России выпустили сахар с портретом президента США (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/42_main.1484268455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/42_tn.1484268455.jpg Невероятное На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп"

"Сладенький Трамп": в России выпустили сахар с портретом президента США (видео)

Сегодня, 03:45

На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп"

В Туле выпустили сахар с изображением Трампа
В Туле выпустили сахар с изображением Трампа

В российском городе Тула выпустили сахар с изображением на упаковке избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости в Facebook.

Агентство отметило, что производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".

На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп".
россияне, сахар, трамп, дональд трамп

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Источник:

Корреспондент

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