"Сладенький Трамп": в России выпустили сахар с портретом президента США (видео)
На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп"
В российском городе Тула выпустили сахар с изображением на упаковке избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости в Facebook.
Агентство отметило, что производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".
На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп".
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