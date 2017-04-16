Слишком бесшумное будущее: человек не заметил приближающийся поезд

Сегодня, 06:32

Поезд шел настолько тихо, что человек его просто не услышал


Власти города Окленда в Новой Зеландии были вынуждены выпустить официальное заявление с предупреждением всем жителям города о том, что при переходе железнодорожных путей необходимо смотреть в обе стороны, так как современные поезда настолько бесшумны, что люди их не слышат даже на расстоянии метра, – пишет "Популярная Механика".

Надобность в этом предупреждении возникла после того, как местный житель буквально не заметил приближающийся состав. Поезд шел настолько тихо, что человек его просто не услышал.

Жизнь в городе — это жизнь в шуме, и люди к нему уже привыкли. Но теперь, с появлением электромашин и новых электропоездов, человеку приходится учитывать, что некоторые современные средства передвижения производят гораздо меньше шума, а зачастую и вовсе бесшумны.

Министерство транспорта США обязало к концу 2019 года всех производителей электрических двигателей встраивать в машины генераторы искусственного шума, чтобы пешеходы могли, не видя, понять, где находится автомобиль. Похоже, что властям Новой Зеландии надо сделать что-то в таком же духе с поездами.
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