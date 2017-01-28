Сложности парковки: автомобилистка рассмешила сеть (видео) Вчера, 13:00 Просмотров: ...

Не так просто припарковаться, если нужно найти красивое место для своего красивого маленького автомобиля

Владелица маленького красного автомобиля рассмешила соцсети своим удивительным способом парковки. Камера наблюдения зафиксировала, как она сначала долго пыталась найти место, а потом несколько минут доводила до совершенства расположение своего автомобиля.



