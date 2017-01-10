Собака очень удивилась своему собственному храпу (видео)

Хозяин храпящей собаки записал звуки, которые издает его любимец во время сна и с помощью этой записи решил отучить питомца от шумной привычки

Пользователь Youtube с никнеймом Tal Solomon нашел отличный способ отучить свою собаку храпеть во сне. Мужчина записал соответствующую инструкцию на видео и опубликовал ее в Сети.



В ролике запечатлена спящая собака, издающая громкие звуки во сне. Хозяин подносит прямо к уху питомца смартфон, на котором включена запись с храпом животного. Удивленный пес просыпается и недоумевающе прислушивается к звукам.



Необычную инструкцию уже посмотрели почти 3 миллиона человек. Пользователи в комментариях умиляются реакции собаки и обещают обязательно попробовать отучить своих питомцев от храпа с помощью данного способа.



