Свидание насмарку: поток воды унес девушку от неуклюжего кавалера (видео)
Неудачный день для романтического свидания выбрала пара, которая попала объектив камеры
Кавалер очень старался быть галантным, держал над девушкой зонт, но не учел тот момент, что гораздо большую опасность для его спутницы представляют не капли дождя, а несущийся по улице поток воды.
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