Сын политика пригласил 50 танцовщиц на похороны отца (видео)

После прощания в семейном кругу по городу проехала процессия более чем из 200 машин, на 50 из которых танцевали стриптизерши

Сын тайваньского политика пригласил на похороны своего отца 50 стриптизерш, пишет издание The Sun.

Тунг Ксианг в течении двадцати лет занимал руководящие посты в администрации города Цзяи на юго-западе Тайваня и, по словам сына, "любил хорошие вечеринки".

Члены семьи и родственники простились с умершим 3 января. Затем на улицы города выехала похоронная процессия более чем из 200 машин, на 50 из которых танцевали стриптизерши.



