Танец девушки возле дороги спровоцировал ДТП

Компания решила записать на видео танец девушки. Местом для съемок ребята выбрали тротуар у дороги и все шло неплохо до тех пор, пока из-за танца не случилось ДТП.



Видимо, водитель автомобиля отвлекся на танцующую девушку и не заметил двигающегося ему на встречу мотоциклиста.

