Танец девушки возле дороги спровоцировал ДТП
Водитель автомобиля отвлекся на танцующую девушку и врезался в мотоциклиста
Компания решила записать на видео танец девушки. Местом для съемок ребята выбрали тротуар у дороги и все шло неплохо до тех пор, пока из-за танца не случилось ДТП.
Видимо, водитель автомобиля отвлекся на танцующую девушку и не заметил двигающегося ему на встречу мотоциклиста.
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