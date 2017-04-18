Танец девушки возле дороги спровоцировал ДТП

Сегодня, 01:37

Водитель автомобиля отвлекся на танцующую девушку и врезался в мотоциклиста


Компания решила записать на видео танец девушки. Местом для съемок ребята выбрали тротуар у дороги и все шло неплохо до тех пор, пока из-за танца не случилось ДТП

Видимо, водитель автомобиля отвлекся на танцующую девушку и не заметил двигающегося ему на встречу мотоциклиста.
 
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