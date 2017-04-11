Теннисист поменялся ролями с мальчиком, подающим мячи

Мальчик выполнил две неудачные подачи, а затем вернул ракетку британцу

Британский теннисист Энди Маррей (Andy Murray) во время благотворительного поединка "Матч для Африки" со швейцарцем Роджером Федерером предложил мальчику, подающему мячи, поменяться с ним местами. На ролик обратил внимание Eurosport.

Ситуация произошла на тай-брейке [укороченной партии для выявления победителя при ничейном счёте — прим. TJ] второй партии, при счете 6:3, 6:6 (6:5) в пользу соперника Маррея. Мальчик выполнил две неудачные подачи, а затем вернул ракетку британцу. После этого Маррей проиграл тай-брейк со счётом 6:8, а вместе с ним и поединок.

Собранные средства от матча пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера, оказывающего помощь детям Ботсваны, Малави, Намибии, Замбии, Зимбабве и ЮАР.

