ТОП-10 лучших схваток животных с беспилотными дронами (видео)

Человек привык считать себя хозяином природы, и иногда всеобщей терпеливой матери приходится ставить нас на место. Это особенно актуально для беспилотных летательных аппаратов, которые часто летают там, где не следует и получают за это заслуженное наказание. Говорим со всей серьезностью: держите дроны подальше от животных, а своих питомцев — подальше от дронов. Механическая птица может нанести серьезный ущерб как диким, так и домашним животным, так что эти видео станут хорошей иллюстрацией того, почему не стоит испытывать терпение братьев наших меньших, – пишет "Популярная Механика".

1. Дрон против собаки, раунд 1



Собаки на протяжении тысячелетий служили людям в качестве верных друзей и преданных защитников, а потому, если собака видит, как непонятная жужжащая штуковина летает вокруг ее хозяина, она отреагирует незамедлительно. Победитель: Собака

2. Дрон против ястреба



Люди — гости в небе, и их металлические устройства часто вызывают праведный гнев у истинных обитателей воздушного пространство. Ястреб, как прирожденный хищник, спикировал прямо на дрон и попытался выпотрошить его там, где находилась бы кабина пилота. Победитель: Ястреб

3. Дрон против кенгуру



Кенгуру имеют репутацию задир не просто так. Если вы подойдете слишком близко, то самец (и даже самка) отреагирует на это как на вызов к бою. Неважно, состоите ли вы из плоти или же из пластика и электроники, кенгуру всегда рад навалять вам по первое число! Победитель: Кенгуру

4. Дрон против собаки, раунд 2

Видео опубликовано @aleanaholmes Июл 15 2016 в 5:27 PDT



Судя по всему, для собаки беспилотник — это не только угроза, но и летающее лакомство. Этот пес вцепился зубами в чудо инженерной мысли, явно стремясь перекусить незванным гостем. Что же, 2:0! Победитель: Собака

5. Дрон против котенка



Один из самых очаровательных поединков. Котенок еще очень мал, однако его инстинкты хищника уже дают о себе знать. На ком же еще отрабатывать охотничьи приемы, как не на летающем дроне, верно? Победитель: Крошечный котенок

6. Дрон против кошки



Кошки инстинктивно атакуют все, что пролетает в их радиусе и выглядит меньше, чем сама кошка. Дрон же буквально напрашивается на кошачью охоту, и незамедлительно становится объектом преследования. Победитель: Взрослая кошка

7. Дрон против гуся



Гуси — злобные и злопамятные птицы, и интернет полнится доказательствами этого утверждения. Зачастую гусь может сражаться с вами безо всякой причины. Этот же красавец, судя по всему, обрушил всю свою ярость на беспилотник лишь потому, что тот на него как-то неправильно посмотрел. Победитель: Гусь

8. Дрон против собаки, 3 раунд



В любом настоящем поединке должно быть нечетное число раундов, хотя здесь результат весьма предсказуем. Если это на столе — значит это пища, верно? Щенок не теряет времени в попытках разгрызть заманчивую человеческую игрушку. Увы, дружок, но она несъедобна. Победитель: Собака

9. Дрон против барана



Упертость баранов известна так давно, что неоднократно служила сюжетом для сказок и поговорок. Если ваш беспилотник пролетает слишком близко к рогатому барану, с ним может случиться только одна вещь… Победитель: Баран

10. Дрон против гепарда



Гепард — это не просто большая, это еще и невероятно быстрая и осторожная кошка. Впрочем, дрон все равно оказывается немного проворнее. В самом деле, Природа, нельзя выигрывать постоянно! Победитель: Трусливый дрон