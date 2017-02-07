ТОП-10 лучших схваток животных с беспилотными дронами (видео)
Механическая птица может нанести серьезный ущерб как диким, так и домашним животным
Человек привык считать себя хозяином природы, и иногда всеобщей терпеливой матери приходится ставить нас на место. Это особенно актуально для беспилотных летательных аппаратов, которые часто летают там, где не следует и получают за это заслуженное наказание. Говорим со всей серьезностью: держите дроны подальше от животных, а своих питомцев — подальше от дронов. Механическая птица может нанести серьезный ущерб как диким, так и домашним животным, так что эти видео станут хорошей иллюстрацией того, почему не стоит испытывать терпение братьев наших меньших, – пишет "Популярная Механика".
1. Дрон против собаки, раунд 1
Собаки на протяжении тысячелетий служили людям в качестве верных друзей и преданных защитников, а потому, если собака видит, как непонятная жужжащая штуковина летает вокруг ее хозяина, она отреагирует незамедлительно. Победитель: Собака
2. Дрон против ястреба
Люди — гости в небе, и их металлические устройства часто вызывают праведный гнев у истинных обитателей воздушного пространство. Ястреб, как прирожденный хищник, спикировал прямо на дрон и попытался выпотрошить его там, где находилась бы кабина пилота. Победитель: Ястреб
3. Дрон против кенгуру
Кенгуру имеют репутацию задир не просто так. Если вы подойдете слишком близко, то самец (и даже самка) отреагирует на это как на вызов к бою. Неважно, состоите ли вы из плоти или же из пластика и электроники, кенгуру всегда рад навалять вам по первое число! Победитель: Кенгуру
4. Дрон против собаки, раунд 2
Судя по всему, для собаки беспилотник — это не только угроза, но и летающее лакомство. Этот пес вцепился зубами в чудо инженерной мысли, явно стремясь перекусить незванным гостем. Что же, 2:0! Победитель: Собака
5. Дрон против котенка
Один из самых очаровательных поединков. Котенок еще очень мал, однако его инстинкты хищника уже дают о себе знать. На ком же еще отрабатывать охотничьи приемы, как не на летающем дроне, верно? Победитель: Крошечный котенок
6. Дрон против кошки
Кошки инстинктивно атакуют все, что пролетает в их радиусе и выглядит меньше, чем сама кошка. Дрон же буквально напрашивается на кошачью охоту, и незамедлительно становится объектом преследования. Победитель: Взрослая кошка
7. Дрон против гуся
Гуси — злобные и злопамятные птицы, и интернет полнится доказательствами этого утверждения. Зачастую гусь может сражаться с вами безо всякой причины. Этот же красавец, судя по всему, обрушил всю свою ярость на беспилотник лишь потому, что тот на него как-то неправильно посмотрел. Победитель: Гусь
8. Дрон против собаки, 3 раунд
В любом настоящем поединке должно быть нечетное число раундов, хотя здесь результат весьма предсказуем. Если это на столе — значит это пища, верно? Щенок не теряет времени в попытках разгрызть заманчивую человеческую игрушку. Увы, дружок, но она несъедобна. Победитель: Собака
9. Дрон против барана
Упертость баранов известна так давно, что неоднократно служила сюжетом для сказок и поговорок. Если ваш беспилотник пролетает слишком близко к рогатому барану, с ним может случиться только одна вещь… Победитель: Баран
10. Дрон против гепарда
Гепард — это не просто большая, это еще и невероятно быстрая и осторожная кошка. Впрочем, дрон все равно оказывается немного проворнее. В самом деле, Природа, нельзя выигрывать постоянно! Победитель: Трусливый дрон
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