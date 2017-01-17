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ТОП-13 самых удивительных зданий, ожидаемых в 2017 году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/23_main.1484599825.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/23_tn.1484599825.jpg Невероятное Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством

ТОП-13 самых удивительных зданий, ожидаемых в 2017 году (фото)

Сегодня, 05:03

Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством

Проект комплекса Huangshan Mountain Village в Китае. Фото: MAD Architects
Проект комплекса Huangshan Mountain Village в Китае. Фото: MAD Architects

Портал CNN перечислил 13 наиболее ожидаемых построек, которые, согласно планам, откроют свои двери уже в этом году: от здания вокзала по проекту культового архитектора Захи Хадид до Лувра Абу-Даби в ОАЭ, – пишет NV.

13 самых ожидаемых зданий 2017 года:

Вокзал скоростной железной дороги Неаполь – Афрагола, Италия

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© Zaha Hadid Architects

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© Zaha Hadid Architects

LEGO House, Биллунн, Дания

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© Bjarke Ingels Group

d8c456f395cb4aba96767a0d11782efb

© Bjarke Ingels Group

Музей современного искусства Африки Zeitz Museum, Кейптаун, ЮАР

ecosafety-construction-projects-gran-silo-completed

© Heatherwick Studio

gallery04-01_large

© Heatherwick Studio

Художественный музей Лувр Абу-Даби, ОАЭ

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© Ateliers Jean Nouvel

639287d8cea7d51427fe55bff2f11fd9

© Ateliers Jean Nouvel

Комплекс зданий Huangshan Mountain Village, Аньхой, Китай

mad-huangshan-mountain-village-01

© MAD Architects

mad-huangshan-mountain-village-00

© MAD Architects

Роскошный отель The Silo, Копенгаген, Дания

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© Rasmus Hjortshøj

161223113642-the-silo-2-super-169_01

© Rasmus Hjortshøj

Арт-центр Guardian, Пекин, Китай

2017

© Buro Ole Scheeren

guardian_art_center_by_ole_scheeren_-_buro-os_05_top_view

© Buro Ole Scheeren

Музей Ив Сен Лорана в Марракеше, Марокко

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© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

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© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Музей Blavand Bunker Museum, Блаванд, Дания

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© Bjarke Ingels Group

Арт-пространство Centro Botín, Кантабрия, Испания

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© Renzo Piano Building Workshop

Музей современного искусства в Джакарте, Индонезия

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© Museum MACAN/Facebook

Стеклянный мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон, Китай

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© Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge

На короткое время мост уже был открыт для посещения в августе 2016 года, однако осенью мост закрыли, чтобы усовершенствовать стеклянное инженерное сооружение.

Жилой комплекс 520 West 28th Street, Нью-Йорк, США

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© Zaha Hadid Architects

rt003_0014235_view-14_unit-37---stair-thumb.0
© Zaha Hadid Architects
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