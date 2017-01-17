ТОП-13 самых удивительных зданий, ожидаемых в 2017 году (фото)
Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством
Портал CNN перечислил 13 наиболее ожидаемых построек, которые, согласно планам, откроют свои двери уже в этом году: от здания вокзала по проекту культового архитектора Захи Хадид до Лувра Абу-Даби в ОАЭ, – пишет NV.
13 самых ожидаемых зданий 2017 года:
Вокзал скоростной железной дороги Неаполь – Афрагола, Италия
© Zaha Hadid Architects
© Zaha Hadid Architects
LEGO House, Биллунн, Дания
© Bjarke Ingels Group
© Bjarke Ingels Group
Музей современного искусства Африки Zeitz Museum, Кейптаун, ЮАР
© Heatherwick Studio
© Heatherwick Studio
Художественный музей Лувр Абу-Даби, ОАЭ
© Ateliers Jean Nouvel
© Ateliers Jean Nouvel
Комплекс зданий Huangshan Mountain Village, Аньхой, Китай
© MAD Architects
© MAD Architects
Роскошный отель The Silo, Копенгаген, Дания
© Rasmus Hjortshøj
© Rasmus Hjortshøj
Арт-центр Guardian, Пекин, Китай
© Buro Ole Scheeren
© Buro Ole Scheeren
Музей Ив Сен Лорана в Марракеше, Марокко
© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
Музей Blavand Bunker Museum, Блаванд, Дания
© Bjarke Ingels Group
Арт-пространство Centro Botín, Кантабрия, Испания
© Renzo Piano Building Workshop
Музей современного искусства в Джакарте, Индонезия
© Museum MACAN/Facebook
Стеклянный мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон, Китай
© Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge
На короткое время мост уже был открыт для посещения в августе 2016 года, однако осенью мост закрыли, чтобы усовершенствовать стеклянное инженерное сооружение.
Жилой комплекс 520 West 28th Street, Нью-Йорк, США
© Zaha Hadid Architects
© Zaha Hadid Architects
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