ТОП-13 самых удивительных зданий, ожидаемых в 2017 году (фото)

Сумасшедшие небоскребы, эко-дома, смарт-здания и другие архитектурные сооружения с каждым годом не перестают удивлять своей продуманной конструкцией, стильным экстерьером и внутренним убранством

Портал CNN перечислил 13 наиболее ожидаемых построек, которые, согласно планам, откроют свои двери уже в этом году: от здания вокзала по проекту культового архитектора Захи Хадид до Лувра Абу-Даби в ОАЭ, – пишет NV.

13 самых ожидаемых зданий 2017 года:

Вокзал скоростной железной дороги Неаполь – Афрагола, Италия

© Zaha Hadid Architects

© Zaha Hadid Architects

LEGO House, Биллунн, Дания

© Bjarke Ingels Group

© Bjarke Ingels Group

Музей современного искусства Африки Zeitz Museum, Кейптаун, ЮАР

© Heatherwick Studio

© Heatherwick Studio

Художественный музей Лувр Абу-Даби, ОАЭ

© Ateliers Jean Nouvel

© Ateliers Jean Nouvel

Комплекс зданий Huangshan Mountain Village, Аньхой, Китай

© MAD Architects

© MAD Architects

Роскошный отель The Silo, Копенгаген, Дания

© Rasmus Hjortshøj

© Rasmus Hjortshøj

Арт-центр Guardian, Пекин, Китай

© Buro Ole Scheeren

© Buro Ole Scheeren

Музей Ив Сен Лорана в Марракеше, Марокко

© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

© Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Музей Blavand Bunker Museum, Блаванд, Дания

© Bjarke Ingels Group

Арт-пространство Centro Botín, Кантабрия, Испания

© Renzo Piano Building Workshop

Музей современного искусства в Джакарте, Индонезия

© Museum MACAN/Facebook

Стеклянный мост Чжанцзяцзе Гранд-Каньон, Китай

© Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge

На короткое время мост уже был открыт для посещения в августе 2016 года, однако осенью мост закрыли, чтобы усовершенствовать стеклянное инженерное сооружение.

Жилой комплекс 520 West 28th Street, Нью-Йорк, США



© Zaha Hadid Architects



© Zaha Hadid Architects