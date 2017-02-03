Ученые гадают, как щука с рыбой в зубах могла замерзнуть на поверхности озера (видео)

Сегодня, 16:00

Удивительную находку в толще льда на замерзшем американском озере обнаружили два брата-рыбака


Братья Антон и Алексей Бабич во время зимней рыбалки на озере Ваваси в американском штате Индиана нашли щуку, которая вмерзла в лед с рыбой в зубах.

Как пишет The Telegraph, невероятное зрелище молодые люди сняли на фотокамеру и выложили в Сеть. Ошарашенные интернет-пользователи не поверили братьям, решив, что это фотошоп. Тогда рыбаки вернулись на озеро, нашли рыбу и вырезали ее с помощью бензопилы вместе со льдом. Происходящее они снимали на видео.

Как щука могла замерзнуть вместе со своей добычей – неизвестно. Возможно, местные рыбаки поймали окуня, но выпустили его, так как он был слишком мал. А щука, увидев легкую добычу, попыталась съесть ее, но подавилась и умерла.

 
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