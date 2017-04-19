Удивительное видео: беременная кошка пришла за помощью в медцентр

Животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям

В Турции беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья. Как оказалось, животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям, – передает "Обозреватель".

Роженицу доставили в ветеринарную клинику, где ей сделали кесарево сечение. На свет появились четверо здоровых котят. Всю семью после восстановления забрали новые хозяева.