Удивительное видео: беременная кошка пришла за помощью в медцентр

Сегодня, 05:24

Животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям


В Турции беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья. Как оказалось, животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям, – передает "Обозреватель".

Роженицу доставили в ветеринарную клинику, где ей сделали кесарево сечение. На свет появились четверо здоровых котят. Всю семью после восстановления забрали новые хозяева.
видео, животные, кошка, коты, беременная, кесарево, животное

Вы сейчас просматриваете новость "Удивительное видео: беременная кошка пришла за помощью в медцентр". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Выжил вопреки всему: в киевской ветклинике спасли кота с раздавленной головой

Вчера, 20:08

Котик потерял зрение, ему нужна помощь на восстановление и заботливый хозяин

Мир

Прохожий бросился в ледяную воду и спас тонущую собаку

Вчера, 18:59

Неизвестно, как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе

Общество

Неудачная охота: слон помешал крокодилу утащить слоненка за хобот

Вчера, 13:43

Видеоролик с нападением собрал уже более 790 тысяч раз

Украина

В ожидании открытия новой экспозиции

В Украине появился зоопарк с уникальной экспозицией хищников

Вчера, 15:20

В Черкасском городском зоопарке проведена масштабная реконструкция по последним европейским трендам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования