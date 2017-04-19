Удивительное видео: беременная кошка пришла за помощью в медцентр
Животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям
В Турции беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья. Как оказалось, животное не могло само родить и "обратилось" за помощью к людям, – передает "Обозреватель".
Роженицу доставили в ветеринарную клинику, где ей сделали кесарево сечение. На свет появились четверо здоровых котят. Всю семью после восстановления забрали новые хозяева.
Удивительная история! Кошка не могла родить самостоятельно и пришла за помощью в медицинскую клинику. pic.twitter.com/fTSrJi0iDD— Горячие факты (@hot_fact) 18 апреля 2017 г.
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