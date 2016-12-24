Украинский дизайнер создал футуристический проект отеля в Альпах (фото)

Украинский дизайнер Андрей Рожко создал смелый проект отеля, расположенного на краю скалы в Альпах. На создание столь необычного проекта дизайнера вдохновил ландшафт гор, поэтому он решил создать "персональную пещеру в горах". Футуристический отель буде располагать несколькими этажами, лифтом и даже вертолетной площадкой, пишет НВ со ссылкой на The Daily Mail. Хотя нет подробностей о дизайне интерьера, можно предположить, что он будет роскошным и максимально комфортным.

"Я считаю отличной идеей использовать в архитектурных целях природные ущелья в горах. Я предусмотрел простые стены, а в дизайне фасада повторил горный ландшафт с помощью различных треугольников", – прокомментировал свой проект Рожко.

Андрей Рожко – украинский дизайнер, который в нынешнее время работает в архитектурном бюро Gianni Ranaulo Design в Дубае. Ранее Рожко жил и работал в Киеве, где обучался ремеслу в Институте искусств художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали.