Уличный вор, пытаясь скрыться с добычей, сам прибежал в полицию
Грабитель при попытке скрыться забежал на территорию полицейского участка, где и был задержан
Нестандартное происшествие, попавшее на камеры наружного наблюдения, произошло утром 31 марта в южнокитайском городе Шэньчжэнь. 38-летний мужчина подъехал на велосипеде к перекрестку, где в ожидании зеленого света стояла девушка с зонтиком, выхватил у нее мобильный телефон и попытался убежать, сообщает South China Morning Post.
Потерпевшая пыталась погнаться за грабителем, но споткнулась и упала. Преступник тем временем проскочил перекресток и забежал в близлежащие ворота, которые, как выяснилось, вели на территорию полицейского участка.
На крыльце участка курил один из полицейских. Он услышал крики женщины и тут же задержал незадачливого грабителя.
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