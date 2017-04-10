Уличный вор, пытаясь скрыться с добычей, сам прибежал в полицию

Нестандартное происшествие, попавшее на камеры наружного наблюдения, произошло утром 31 марта в южнокитайском городе Шэньчжэнь. 38-летний мужчина подъехал на велосипеде к перекрестку, где в ожидании зеленого света стояла девушка с зонтиком, выхватил у нее мобильный телефон и попытался убежать, сообщает South China Morning Post.



Потерпевшая пыталась погнаться за грабителем, но споткнулась и упала. Преступник тем временем проскочил перекресток и забежал в близлежащие ворота, которые, как выяснилось, вели на территорию полицейского участка.



На крыльце участка курил один из полицейских. Он услышал крики женщины и тут же задержал незадачливого грабителя.

