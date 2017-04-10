Уличный вор, пытаясь скрыться с добычей, сам прибежал в полицию

Вчера, 16:30

Грабитель при попытке скрыться забежал на территорию полицейского участка, где и был задержан


Нестандартное происшествие, попавшее на камеры наружного наблюдения, произошло утром 31 марта в южнокитайском городе Шэньчжэнь. 38-летний мужчина подъехал на велосипеде к перекрестку, где в ожидании зеленого света стояла девушка с зонтиком, выхватил у нее мобильный телефон и попытался убежать, сообщает South China Morning Post.

Потерпевшая пыталась погнаться за грабителем, но споткнулась и упала. Преступник тем временем проскочил перекресток и забежал в близлежащие ворота, которые, как выяснилось, вели на территорию полицейского участка.

На крыльце участка курил один из полицейских. Он услышал крики женщины и тут же задержал незадачливого грабителя.
 
видео, вор, грабитель, полиция, добыча, мобильный, задержан, преступник, сбежал, мобильный телефон, в Китае

Вы сейчас просматриваете новость "Уличный вор, пытаясь скрыться с добычей, сам прибежал в полицию". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Коке ограбили в Мадриде. Фото AFP

Звезду "Атлетико" Коке обокрали, угрожая пистолетом

6 Апреля, 23:23

Вооруженный грабитель отобрал у полузащитника "Атлетико" часы за 70 тысяч евро

Происшествия

Мужчина выдавал себя за кассира пункта обмена валют

В Киеве грабитель притворился кассиром и пытался сбежать с деньгами

31 Марта, 11:50

Мужчина имитировал валютную операцию в пункте обмена валют  

Мир

Сотрудница магазина вытолкала налетчика с пистолетом

29 Марта, 14:09

Вооруженный мужчина вынужден был ретироваться без денег и изрядно потрепанным

Запад

Грабитель выносил вещи из квартиры знакомого. Фото: miasskiy.ru

Во Львовской области грабитель семь раз обокрал одну и ту же квартиру

28 Марта, 02:18

29-летний мужчина находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы

Происшествия

Девушка нажала "тревожную" кнопку. Фото: choptalion.ru

В Киеве кассир кредитного кафе спугнула грабителя с пистолетом

20 Марта, 13:55

Несмотря на угрозы, девушка нажала тревожную кнопку, и преступник, испугавшись, сбежал  

Происшествия и криминал

Охранник банка встретил грабителя шквальным огнем из пистолета

15 Марта, 16:15

Получив несколько ранений, преступник пытался выбежать из помещения, но умер на пороге банка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования