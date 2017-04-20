Ушастого тюленя застукали за кражей рыбы с причала
Морской житель забрался на причал и начал поедать рыбу приготовленную к погрузке
Жителям российского порта Петропавловск-Камчатский удалось снять на видео, как большой сивуч забрался на причал и начал поедать лежавшую в коробках камбалу. Присутствие людей крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей ничуть не тревожило.
Пиршество тюлень устроил возле транспортного рефрижератора "Петр Ильичев", на который, по всей видимости, и планировалось погрузить рыбу.
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