Ушастого тюленя застукали за кражей рыбы с причала

Сегодня, 13:09

Морской житель забрался на причал и начал поедать рыбу приготовленную к погрузке


Жителям российского порта Петропавловск-Камчатский удалось снять на видео, как большой сивуч забрался на причал и начал поедать лежавшую в коробках камбалу. Присутствие людей крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей ничуть не тревожило.

Пиршество тюлень устроил возле транспортного рефрижератора "Петр Ильичев", на который, по всей видимости, и планировалось погрузить рыбу. 
 
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