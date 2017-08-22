"Ужасные мертвецы": в Швеции проходит марш зомби (фото, видео)

Сотни жителей шведской столицы сегодня вышли на улицу в устрашающем виде зомби. Так жители Стокгольма проводят одиннадцатый ежегодный парад мертвецов, сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Видео: Youtube

Как отмечают очевидцы, грим и наряды у участников парада выглядит настолько правдоподобно, что их вид вызывает чувство отвращения. Данное мероприятие жители и гости города могут наблюдать каждый год.

Согласно выборке западного издания, самыми ужасными на марше оказались женщина, у которой "отсутствовала" половина лица, и один креативный мужчина, который замаскировал банку энергетика так, будто она ему пробила голову. Также британские журналисты выделили человека, который создал образ космонавта-зомби, защитное стекло которого было серьезно повреждено.

Отмечается, что идею для мероприятия шведы подсмотрели у американцев, которые, в свою очередь, позаимствовали эту традицию у жителей латиноамериканских стран.