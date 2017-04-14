В американском шоу показали стригущего топором стилиста из Сибири

Сегодня, 14:30

Вместо кресла парикмахер с топором распологает своих клиентов на плахе


Ведущие американского телешоу Right This Minute обратили внимание на выступление новосибирского стилиста, который сделал девушке стрижку с помощью топора. 

Участники шоу удивились технике мастера и восхитились смелостью девушки, которая добровольно доверила свои волосы "мяснику". Главный герой ролика — стилист Даниил Истомин — рассказал, что американцы посмотрели видео с мероприятия "Крейзи фешн шоу", проводившегося в одном из новосибирских ресторанов.

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"От обычной стрижки это не сильно отличается. Линии даже более четкие. А количество ударов — это доработки: филировка и так далее. Там первые два — три удара, и стрижка, можно сказать, уже готова", — отметил стилист.

Right This Minute — американская программа, в которой ведущие обсуждают популярные в сети ролики. В эфир попадают как смешные и нелепые, так страшные и шокирующие видео.
 
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