В Беларуси устроили гонки на тракторах по бездорожью (видео)

В Беларуси прошли гонки на тракторах.Маршрут пролег между населенными пунктами Париж и Мосар.





В ралли приняли участие восемь новых тракторов — семь колесных и один гусеничный. Посмотреть на старт пришла половина жителей Парижа. Ехать предстояло 17 километров по бездорожью – через овраги, метровые сугробы и болото.



Но прийти к финишу первому оказалось недостаточно. Надо было еще трактором забить гол в ворота. Среди других конкурсов – перетягивание каната. Кто из них круче, выясняли гусеничный трактор и колесный. Но на этот раз победу одержал канат, а техника почти на метр закопалась в землю.



Победителем стал тракторист Руслан Барсук. В финале гонки в честь победителей открыли детское шампанское, потому что Мосар – знаменитая на всю Беларусь непьющая деревня. Организаторы решили, что теперь тракторное ралли будет ежегодным и массовым.



