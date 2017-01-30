В Беларуси устроили гонки на тракторах по бездорожью (видео)
Из Парижа в Мосар тракторам пришлось ехать через овраги, метровые сугробы и болото
В Беларуси прошли гонки на тракторах.Маршрут пролег между населенными пунктами Париж и Мосар.
В ралли приняли участие восемь новых тракторов — семь колесных и один гусеничный. Посмотреть на старт пришла половина жителей Парижа. Ехать предстояло 17 километров по бездорожью – через овраги, метровые сугробы и болото.
Но прийти к финишу первому оказалось недостаточно. Надо было еще трактором забить гол в ворота. Среди других конкурсов – перетягивание каната. Кто из них круче, выясняли гусеничный трактор и колесный. Но на этот раз победу одержал канат, а техника почти на метр закопалась в землю.
Победителем стал тракторист Руслан Барсук. В финале гонки в честь победителей открыли детское шампанское, потому что Мосар – знаменитая на всю Беларусь непьющая деревня. Организаторы решили, что теперь тракторное ралли будет ежегодным и массовым.
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