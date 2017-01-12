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В Бразилии воры-призраки обнесли бизнес-центр (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/71_main.1484152307.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/71_tn.1484152307.jpg Невероятное Двое грабителей, прекрасно зная, что попадут в объективы камер наблюдения, оделись в простыни для того, чтобы их не смогли опознать 

В Бразилии воры-призраки обнесли бизнес-центр (видео)

Сегодня, 11:02

Двое грабителей, прекрасно зная, что попадут в объективы камер наблюдения, оделись в простыни для того, чтобы их не смогли опознать 


Курьезный инцидент произошел в одном из офисных центров Бразилии. Двое преступников, прикинувшихся призраками, вынесли из комнат компьютеры, технику и другую дорогостоящую технику. Чтобы остаться незамеченными, преступники накинули на себя белые простыни, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как двое похожих на привидения мужчин тихо и спокойно крадут из бизнес-центра ценные вещи. Воров запечатлели установленные в здании камеры наблюдения.

Судя по всему, злоумышленники складывали все награбленное в припаркованный за углом здания автомобиль. Удалось ли охранникам помещения задержать "полтергейстов", неизвестно

 
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