В Бразилии воры-призраки обнесли бизнес-центр (видео)

Двое грабителей, прекрасно зная, что попадут в объективы камер наблюдения, оделись в простыни для того, чтобы их не смогли опознать

Курьезный инцидент произошел в одном из офисных центров Бразилии. Двое преступников, прикинувшихся призраками, вынесли из комнат компьютеры, технику и другую дорогостоящую технику. Чтобы остаться незамеченными, преступники накинули на себя белые простыни, сообщает Mirror.



На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как двое похожих на привидения мужчин тихо и спокойно крадут из бизнес-центра ценные вещи. Воров запечатлели установленные в здании камеры наблюдения.

Судя по всему, злоумышленники складывали все награбленное в припаркованный за углом здания автомобиль. Удалось ли охранникам помещения задержать "полтергейстов", неизвестно



