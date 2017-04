ФОТОФАКТ. В центре британского города "расцвело" поле Lego-нарциссов

Поле нарциссов построили из кирпичиков Lego в Халле в британском Йоркшире. Временная инсталляция создана к фестивалю Hull's City of Culture 2017, освещающему городскую культуру и искусство. В это время года в регионе расцветают настоящие нарциссы, и по мысли организаторов, необычное поле должно сделать городское пространство еще ярче, – передает TJ.

Экспозицию собрал Дункан Титмарш (Duncan Titmarsh), единственный сертифицированный конструктор Lego в Великобритании.

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей.

Awesome surprise in Hull this morning...Lego Daffodils #hull2017 pic.twitter.com/9SDsfRNsRx

Ava and Jacks quick stop at the #LEGOSpringFlowers now #HullCityHall for Wild n Scary #CityofCulture @EstcourtSharks @EstcourtPrimary pic.twitter.com/v4c5L4cidm