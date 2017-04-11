ФОТОФАКТ. В центре британского города "расцвело" поле Lego-нарциссов

Вчера, 22:19

Экспозиция включает 1700 цветов, изготовленных из 146 тысяч деталей


Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети

Поле нарциссов построили из кирпичиков Lego в Халле в британском Йоркшире. Временная инсталляция создана к фестивалю Hull's City of Culture 2017, освещающему городскую культуру и искусство. В это время года в регионе расцветают настоящие нарциссы, и по мысли организаторов, необычное поле должно сделать городское пространство еще ярче, – передает TJ.

Экспозицию собрал Дункан Титмарш (Duncan Titmarsh), единственный сертифицированный конструктор Lego в Великобритании.

Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей.
цветы, искусство, lego, инсталляция, конструктор, экспозиция, нарциссы

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