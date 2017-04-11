ФОТОФАКТ. В центре британского города "расцвело" поле Lego-нарциссов
Экспозиция включает 1700 цветов, изготовленных из 146 тысяч деталей
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей. Фото: соцсети
Поле нарциссов построили из кирпичиков Lego в Халле в британском Йоркшире. Временная инсталляция создана к фестивалю Hull's City of Culture 2017, освещающему городскую культуру и искусство. В это время года в регионе расцветают настоящие нарциссы, и по мысли организаторов, необычное поле должно сделать городское пространство еще ярче, – передает TJ.
Экспозицию собрал Дункан Титмарш (Duncan Titmarsh), единственный сертифицированный конструктор Lego в Великобритании.
Снимками пластиковых цветов принялись делиться пользователи социальных сетей.
Awesome surprise in Hull this morning...Lego Daffodils #hull2017 pic.twitter.com/9SDsfRNsRx— Dale Baxter (@radio_baxter) 10 апреля 2017 г.
#LEGOSpringFlowers #Summer2017 #Hull2017 #Easter Go see them! Beautiful pic.twitter.com/2rMZCpMtCu— Heart & Soul Trader (@HeartSoulTrader) 11 апреля 2017 г.
Ava and Jacks quick stop at the #LEGOSpringFlowers now #HullCityHall for Wild n Scary #CityofCulture @EstcourtSharks @EstcourtPrimary pic.twitter.com/v4c5L4cidm— Natalie Thomas (@NatalieTee12) 11 апреля 2017 г.
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