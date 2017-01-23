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ФОТОФАКТ. В Индии родился ребенок с четырьмя ногами

Сегодня, 15:55

Малыш остается под присмотром медиков. Фото: pixabay.com
Малыш остается под присмотром медиков. Фото: pixabay.com

В индийском городе Беллари, штат Карнатака, родился мальчик с четырьмя ногами и двумя парами гениталий. Родители ребенка называют своего сына "подарком богов" и говорят, что готовы ухаживать за ним столько, сколько потребуется. Причина мутации плода неизвестна, сообщает Times Of India.

У матери мальчика уже есть трехлетний здоровый сын. По словам 23-летней Лалитаммы, сначала она хотела забрать младенца домой, но затем врачи уговорили ее отдать ребенка в одну из местных больниц для дополнительного обследования.

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Женщина говорит, что ее семья бедная, и у них нет средств на лечение. Тем не менее, в настоящий момент, малыша с четырьмя ногами обследуют медики. Они говорят, что ребенок находится в стабильном состоянии.

Впрочем, по словам индийских педиатров, это один из самых сложных случаев, с которым им доводилось сталкиваться.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане родились необычные близнецы, у одного из которых две лишние ноги, а также порок развития сосудов сердца и дефект ануса. Известно, что малыши родились в срок, от здоровых родителей.
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Источник:

Вести.Ru

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