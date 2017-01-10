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В Калифорнии циклон повалил знаменитое дерево-туннель (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/70_main.1483995185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/70_tn.1483995185.jpg Невероятное Туннель в дереве высотой более 45 метров был прорублен 137 лет назад

В Калифорнии циклон повалил знаменитое дерево-туннель (фото)

Сегодня, 03:40

Туннель в дереве высотой более 45 метров был прорублен 137 лет назад

Дерево-туннель «Первая хижина» до обрушения
Дерево-туннель «Первая хижина» до обрушения

Одна из самых старых секвой калифорнийского парка Калаверас с прорубленным внутри ствола туннелем была повалена ураганом. Об обрушении тысячелетнего дерева сообщает TJ со ссылкой на Los Angeles Times. Фотографии рухнувшего дерева опубликовала организация Calaveras Big Trees Association на своей странице в Фейсбуке.

Туннель в дереве высотой более 45 метров был прорублен 137 лет назад. Прозвище "Первая хижина" секвойя получила из-за выемки размером с небольшую комнату, которая появилась в стволе дерева ещё до появления там туннеля.

Какое-то время сквозь ствол диаметром более 10 метров даже проезжали автомобили. В последние годы движение машин через туннель закрыли, но дерево оставалось одной из главных достопримечательностей парка. Многочисленные посетители проходили сквозь туннель и оставляли "автографы" на коре секвойи.

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Фото: Jayne Annis

Руководство парка пояснило, что из-за прорубленного туннеля дерево находилось в плохом состоянии, так как не получало полноценного питания. У секвойи была только одна живая ветка. Возраст "Первой хижины" неизвестен, но другим гигантским секвойям, растущим в этом парке, более 1000 лет.

Другое известное дерево-туннель Уавона рухнуло в Калифорнии в 1969 году под тяжестью снега на своей кроне. Секвойе высотой более 70 метров по оценкам специалистов было 2100 лет. После обрушения Уавона осталась в парке, сейчас у лежащего дерева установлена табличка "Павшее дерево-туннель".

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Дерево Уавона. Фото: Bielousov.com

Уавону часто путают с другим гигантским лежащим деревом, расположенным в калифорнийском парке "Секвойя". В ей стволе прорублен туннель, через который проезжают автомобили.

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Еще одно действующее дерево-туннель можно также увидеть в Калифорнии. Секвойя высотой 96 метров получила название "Люстра" из-за расположения ветвей.

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Дерево-туннель "Люстра"
дерево, ураган, туннель, циклон

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