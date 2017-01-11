В Канаде владелец магазина заснял белку, ворующую шоколадки (видео)

Владелец продуктового магазина Luke’s Grocery Пол Ким из Торонто уже несколько месяцев безуспешно пытается бороться с белками, которые грабят его лавку. Маленькие грызуны постоянно воруют шоколадки, лежащие на прилавке у входа. Убытки от деятельности хвостатых хулиганов превысили 50 долларов, сообщает Metro.



На опубликованных кадрах запечатлено одно из многих преступлений обитающих в Торонто белок. Несмотря на то, что проблема кажется, на первый взгляд, смехотворной, владельцы магазина находятся в отчаянии, не понимая, как бороться с грызунами.



