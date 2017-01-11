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В Канаде владелец магазина заснял белку, ворующую шоколадки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/87_main.1484064233.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/87_tn.1484064233.jpg Невероятное Маленькие грызуны регулярно и безнаказанно воруют шоколадки, лежащие на прилавке у входа, чем наносят владельцу серьезные убытки

В Канаде владелец магазина заснял белку, ворующую шоколадки (видео)

Сегодня, 10:00

Маленькие грызуны регулярно и безнаказанно воруют шоколадки, лежащие на прилавке у входа, чем наносят владельцу серьезные убытки


Владелец продуктового магазина Luke’s Grocery Пол Ким из Торонто уже несколько месяцев безуспешно пытается бороться с белками, которые грабят его лавку. Маленькие грызуны постоянно воруют шоколадки, лежащие на прилавке у входа. Убытки от деятельности хвостатых хулиганов превысили 50 долларов, сообщает Metro.

На опубликованных кадрах запечатлено одно из многих преступлений обитающих в Торонто белок. Несмотря на то, что проблема кажется, на первый взгляд, смехотворной, владельцы магазина находятся в отчаянии, не понимая, как бороться с грызунами.

 
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