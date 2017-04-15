В Китае родилась корова с пятой ногой, растущей из спины

Сегодня, 02:54

Фермер принял животное за мутанта и не думал, что малыш выживет 

Фото: AsiaWire
Фото: AsiaWire

На одной из ферм в китайском округе Цинлун родилась корова с пятью ногами, одна из которых растет прямо из спины. Фермер Минго думал, что теленок, которого мужчина сначала принял за мутанта, скоро умрет, однако малыш вырос и окреп. Лишняя нога  практически не мешает животному, сообщает Metro.

По словам фермера, ветеринары сказали ему, что корова не является мутантом.

"Дело в том, что мать коровы была беременна двойней, однако из-за определенных нарушений в этот период два плода животного слились в один, "наградив" выжившего теленка лишней ногой", — рассказал знакомый Минго Хуан Вэйцюань.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун родился шестиногий теленок.
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Источник:

Вести.Ru

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