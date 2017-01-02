В Коста-Рике метеорит пролетел над извергающимся вулканом (видео)

Уникальное видео – с сочетанием сразу двух стихий – появилось на портале YouTube. Камера запечатлела метеорит, пролетающий над жерлом извергающегося коста-риканского вулкана Турриальба.

В настоящее время этот вулкан, расположенный в 30 километрах от столицы страны, проявляет активность.

По информации ученого Эрика Санчеса, которого цитирует "Популярная механика", пролет метеорита над жерлом зафиксирован впервые за все время наблюдений за Турриальбой.

Сообщается, что метеорит прошел в пяти километрах от земли и сгорел в атмосфере.