В Лондоне лебедь заблокировал движение поезда (видео)

В городе Теддингтон, который входит в административную часть Лондона, на железнодорожные пути примерно в 9:30 утра вышел лебедь, из-за чего идущему позади машинисту поезда пришлось двигаться за животным на низкой скорости примерно три километра, – пишет TJ со сссылкой на издание Metro.

Ожидающие транспорт люди на платформе при виде лебедя и крадущегося за ним поезда начали смеяться и фотографировать происходящее. Были и недовольные — один мужчина спрыгнул на рельсы и попытался спугнуть птицу, однако лебедь проигнорировал призыв уйти и продолжил путешествие.

Примерно через час после начала инцидента работники железнодорожной службы увели животное с путей и поезда вернулись к стандартному режиму работы.