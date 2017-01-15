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В Лондоне лебедь заблокировал движение поезда (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/18_main.1484437875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/18_tn.1484437875.jpg Невероятное Лондонскому поезду пришлось красться за лебедем, который гулял по железнодорожным путям

В Лондоне лебедь заблокировал движение поезда (видео)

Сегодня, 01:58

Лондонскому поезду пришлось красться за лебедем, который гулял по железнодорожным путям


В городе Теддингтон, который входит в административную часть Лондона, на железнодорожные пути примерно в 9:30 утра вышел лебедь, из-за чего идущему позади машинисту поезда пришлось двигаться за животным на низкой скорости примерно три километра, – пишет TJ со сссылкой на издание Metro.

Ожидающие транспорт люди на платформе при виде лебедя и крадущегося за ним поезда начали смеяться и фотографировать происходящее. Были и недовольные — один мужчина спрыгнул на рельсы и попытался спугнуть птицу, однако лебедь проигнорировал призыв уйти и продолжил путешествие.

Примерно через час после начала инцидента работники железнодорожной службы увели животное с путей и поезда вернулись к стандартному режиму работы.
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