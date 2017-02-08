ФОТОФАКТ. В Сети высмеяли очередь из россиянок в одинаковых шубах

Сегодня, 06:22

Молодые модницы стоят в очереди на посадку в одинаковых шубах и с похожими прическами


Девушки в шубах.Фото: Flickr/Christina Saint Marche

В Сети набирает популярность фотография из одного из российских аэропортов, на которой изображены девушки, уж очень похожие друг на друга. Молодые модницы стоят в очереди на посадку в одинаковых шубах, уггах и с похожими прическами.

Пользователи Интернета не смогли не высмеять молодых особ, которые выглядят словно под копирку, – пишет Лайф.

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