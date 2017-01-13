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В Сиднее появился пляж и бассейн из миллиона шариков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/76_main.1484242133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/76_tn.1484242133.jpg Невероятное Глубина необычного бассейна чуть больше метра, ширина 60 метров, но плавают люди не в воде, а в миллионах пластиковых шаров

В Сиднее появился пляж и бассейн из миллиона шариков (видео)

Сегодня, 11:03

Глубина необычного бассейна чуть больше метра, ширина 60 метров, но плавают люди не в воде, а в миллионах пластиковых шаров


Группа нью-йоркских художников Snarkitecture создала инсталляцию "Пляж", которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами. Но вместо воды художники использовали миллион белых пластиковых шариков.

 
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