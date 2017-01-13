В Сиднее появился пляж и бассейн из миллиона шариков (видео)
Глубина необычного бассейна чуть больше метра, ширина 60 метров, но плавают люди не в воде, а в миллионах пластиковых шаров
Группа нью-йоркских художников Snarkitecture создала инсталляцию "Пляж", которая изображает побережье с шезлонгами и зонтами. Но вместо воды художники использовали миллион белых пластиковых шариков.
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