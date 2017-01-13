В Сиднее появился пляж и бассейн из миллиона шариков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/76_main.1484242133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/76_tn.1484242133.jpg 2017-01-13T11:03:23+02:00 Невероятное Глубина необычного бассейна чуть больше метра, ширина 60 метров, но плавают люди не в воде, а в миллионах пластиковых шаров