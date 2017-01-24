В споре из-за Трампа мужчина откусил своему соседу ухо (видео)

Соседи повздорили из-за политики, а когда доводы закончились один из спорщиков пустил в ход зубы

В американском Питтсбурге мужчина в споре из-за президента США Дональда Трампа откусил своему соседу ухо. Об этом сообщают местные полицейские.

Пострадавший был доставлен в одно из местных медучреждений, а кусочек откушенной плоти стражи порядка обнаружили в его квартире.

Пострадавший Маркус Ортис рассказал местным журналистам, что его сосед злоупотреблял алкоголем, и был уверен, что его вышлют обратно в Мексику, откуда он приехал в США.



