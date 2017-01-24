В споре из-за Трампа мужчина откусил своему соседу ухо (видео)

Сегодня, 17:30

Соседи повздорили из-за политики, а когда доводы закончились один из спорщиков пустил в ход зубы


В американском Питтсбурге мужчина в споре из-за президента США Дональда Трампа откусил своему соседу ухо. Об этом сообщают местные полицейские.

Пострадавший был доставлен в одно из местных медучреждений, а кусочек откушенной плоти стражи порядка обнаружили в его квартире.

Пострадавший Маркус Ортис рассказал местным журналистам, что его сосед злоупотреблял алкоголем, и был уверен, что его вышлют обратно в Мексику, откуда он приехал в США.

 
видео, США, ухо, соседи, сосед, полицейские, пострадавший, откусил

Вы сейчас просматриваете новость "В споре из-за Трампа мужчина откусил своему соседу ухо (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Несмотря на тяжелые повреждения, потерпевший остался жив. Фото из открытых источников

Беженец- каннибал откусил губы и уши 18-летней жертве

14 Октября 2016, 04:10

Инцидент произошел в центре для мигрантов

Происшествия и криминал

В Лукьяновском СИЗО произошел конфликт. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу

15 Января, 16:18

В то же время в Министерстве юстиции не дают точной информации по поводу нападения Онищенко на своего бывшего подчиненного

Власть

Игорь Мосийчук. Фото: Facebook

Мосийчук прокомментировал инцидент с отрезанным ухом в Лукьяновском СИЗО

12 Января, 11:58

Депутата возмутили действия персонала СИЗО, из-за чего и начался бунт заключенных

Здоровье

Фото: neuroplus.ru

Врачи рассказали, о чем может говорить шум в ушах

27 Ноября 2016, 02:54

Следует заметить, что шум в ушах - это симптом, свидетельствующий о наличии первых стадий заболеваний органов слуха

Здоровье

Фото: pixabay.com

Китайские врачи вырастили искусственное ухо на руке пациента

11 Ноября 2016, 02:56

Мужчину готовят к непростой операции 

Общество

Выставка работ Ван Гога в Италии. Фото: AFP

Искусствоведы выяснили мотив Ван Гога при отрезании уха

7 Ноября 2016, 10:11

До этого момента историки придерживались другой теории, согласно которой Ван Гог отрезал себе ухо после ссоры с живописцем Полем Гогеном

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования