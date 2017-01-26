В США родились девочки-двойняшки с разным цветом кожи

Жительница американского штата Иллинойс опубликовала фотографию своих 9-месячных дочерей-близняшек с разным цветом кожи. Снимок быстро разлетелся по соцсетям. Согласно статистике, шанс на то, что у смешанных пар родятся такие дети – один на 500, сообщает KHQA.

Мать девочек Уитни Мейер белая, а ее гражданский муж Томас Дин афроамериканец. Ставших популярными благодаря Интернету малышек зовут Калани (на фото справа) и Джарани.

Близняшки отличаются не только цветом кожи. По словам матери, Калани очень подвижная и уже ползает, а Джарани предпочитает проводить время, сидя или лежа.

Американка говорит, что до сих пор не может поверить в свою удачу.

Ранее сообщалось, что в Индии родился ребенок с четырьмя ногами.