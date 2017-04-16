В США супруги после ДНК-теста узнали, что они близнецы

Сегодня, 05:33

Оказалось, дети были разделены в младенчестве, после того как их родители погибли в автомобильной аварии

Будущие супруги познакомились в колледже. Иллюстрация: SVADBUZZ.RU
Будущие супруги познакомились в колледже. Иллюстрация: SVADBUZZ.RU

Уникальный случай произошел в американском штате Миссисипи. Супруги, пришедшие к врачу за помощью в зачатии ребёнка, выяснили, что на самом деле являются близнецами. Это установил ДНК-тест, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mirror. Данные пары медики разглашать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Известно только, что брат с сестрой были трагически разлучены еще в младенчестве, после того как их родители погибли в страшном ДТП. Затем их усыновили разные семьи, так что они даже и не знали о существовании друг друга. Будущие супруги познакомились уже в колледже, сразу почувствовали сходство и влюбились.

Врач, проводивший ДНК-тест, признался, что это первый подобный случай в его практике. "Их влекло друг к другу из-за их сходства. Они чувствовали, что они, действительно, могут соединиться друг с другом. Если бы они знали правду, то могли бы спасти себя от огромной боли, которую испытывают сейчас", — поделился он с журналистами.

Кстати, за инцест в штате Миссисипи предусмотрено уголовное преследование. Так, за вступление в брак с братом или сестрой в штате можно получить до 10 лет тюремного заключения. Но, учитывая весьма необычную природу этого случая, паре выносить обвинения не будут.
ДНК, близнецы, сходство, инцест

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