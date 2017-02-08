В США усыпили старейшую в мире рыбу, жившую в неволе

Сегодня, 05:42

Австралийскому рогозубу по кличке Дедушка на момент смерти было как минимум 83 года


В Чикагском аквариуме Шедда в США скончалась самая старая из живущих в неволе рыб, двоякодышащий (жабрами и легкими) австралийский рогозуб по кличке Дедушка, которому на момент смерти было как минимум 83 года, сообщается на сайте аквариума, – передает "Гордон".

"Наша команда по уходу за животными приняла трудное решение усыпить Дедушку ...после резкого ухудшения его здоровья", – написали аквариумисты.

Отмечается, что усопший был последним из трех самых старых животных Чикаго. В 2010 году в Lincoln Park Zoo скончался 80-летний карликовый крокодил, а августе 2016 года умер 83-летний какаду из Brookfield Zoo.

"Мы не могли точно определить возраст Дедушки. Австралийские двоякодышащие могут жить до ста лет, и мы думаем, что он был близок к этому", – заявили представители аквариума.

Два экземпляра двоякодышащих привезли в Чикаго из Сиднея (Австралия) в 1933 году, их демонстрировали на выставке вместе с другими тихоокеанскими рыбами. Потом они остались в аквариуме Шедда. Одна особь умерла в 1980 году, вторая – Дедушка – прожила еще 36 лет.
Вскрытие Дедушки должно показать более точный возраст рыбы-рекордсмена.
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